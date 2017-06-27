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Вирусом поражены 22 учреждения - Киберполиция

Вторник, 27 июня 2017, 16:41

В департаменте киберполиции НПУ заявляют, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

"...поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Это обращение как от государственных, так и частных учреждений. В частности, и от одного из мобильных операторов", - написал он.

По его словам, аналогичные сообщения поступают и в региональных представительств Департамента киберполиции.

"Сообщение о вмешательстве в работу персональных компьютеров продолжают поступать. Все они фиксируются", - написал Тракало.

Он заявил, что после получения таких обращений на место выезжают специалисты киберполиции и других профильных служб, "которые работают над противодействием распространения вируса, а также ликвидацией его последствий".

Сейчас сайт департамента киберполиции Нацполиции Украины не работает.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Украинская правда

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Темы: хакерывирусинтернет
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