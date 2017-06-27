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В Україні посилили контртерористичні заходи через високий рівень загрози

Вівторок, 27 червня 2017, 19:21

РНБО посилила заходи контртерористичного та контррозвідувального режиму у Києві та в інших регіонах України у зв'язку з високим рівнем терористичної загрози.

Про це повідомила прес-служба Ради нацбезпеки та оборони за результатами оперативної наради секретаря відомства Олександра Турчинова з керівниками сектору безпеки і оборони.

За словами Турчинова, в останні місяці відбувається системна ескалація підривних заходів, "які реалізує РФ проти України у межах гібридної агресії".

"Сьогодні внаслідок терористичного акту в Києві було вбито одного з найкращих українських воєнних розвідників Максима Шаповала, який брав активну участь у захисті Української держави від російської навали", - сказав він, додавши, що цей терористичний акт було здійснено за таким самим сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника Олександра Хараберюша у березні цього року.

"Є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані та організовані за безпосередньої участі російських спецслужб", - зазначив секретар РНБО.

Турчинов повідомив, що згаданий терористичний акт спрямований на залякування та дестабілізацію ситуації в державі. "Не випадково теракт співпав у часі з масштабною кібератакою, яка має також російський слід", - додав він.

За результатами наради, враховуючи високий рівень терористичної загрози, ухвалено низку заходів щодо посилення контртерористичного та контррозвідувального режиму у Києві та в інших регіонах України.

"Звертаюся до громадян з проханням посилити пильність та з розумінням поставитися до вжитих у межах українського законодавства безпекових заходів", - сказав секретар РНБО.

Українська правда

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Теми: РНБОтероризм
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