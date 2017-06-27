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В Украине ужесточили контртеррористические меры из-за высокого уровня угрозы

Вторник, 27 июня 2017, 19:21

СНБО усилила меры контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и других регионах Украины в связи с высоким уровнем террористической угрозы.

Об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны по результатам оперативного совещания секретаря ведомства Александра Турчинова с руководителями сектора безопасности и обороны.

По словам Турчинова, в последние месяцы происходит системная эскалация подрывных мероприятий, "которые реализует РФ против Украины в рамках гибридной агрессии".

"Сегодня в результате террористического акта в Киеве был убит один из лучших украинских военных разведчиков Максим Шаповал, который принимал активное участие в защите Украинского государства от российской нашествия", - сказал он, добавив, что этот террористический акт был совершен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша в марте этого года.

"Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб", - отметил секретарь СНБО.

Турчинов сообщил, что упомянутый террористический акт направлен на запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве. "Не случайно теракт совпал по времени с масштабной кибератакой, которая имеет также российский след", - добавил он.

По результатам совещания, учитывая высокий уровень террористической угрозы, принят ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и других регионах Украины.

"Обращаюсь к гражданам с просьбой усилить бдительность и с пониманием отнестись к принятым в рамках украинского законодательства мерам безопасности", - сказал секретарь СНБО.

Украинская правда

Темы: СНБОтерроризм
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