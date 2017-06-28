Експерт у Washington Post: нам усім треба інвестувати в безпеку України

Консультант урядів і політичних партій з закордонних справ і стратегічної комунікації Моллі Маккеу у своїй статті для Washington Post закликає Захід більше підтримувати Україну, оскільки вона захищає кордони Європи.

Як пише DT.UA, автор була радником уряду екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі і екс-прем'єр-міністра Молдови Влада Філата.

Вона констатує, що у вівторок вранці у власній машині був вбитий полковник Максим Шаповал, який провів три останні роки на війні в Донбасі, проводячи спецоперації.

Його вбивство стало черговим у серії нападів на українських військових, розвідників і представників служб безпеки, які, на думку експертів, могли бути організовані російською розвідкою. Ця кампанія, схоже, ставить за мету ослабити українські можливості в сфері контррозвідки, а також залякати солдатів і волонтерів, зазначає автор.

Маккеу зауважує, що Україна захищає кордони Європи. Їй доводиться у цьому спиратися на патріотизм, підтримку волонтерів і доброчинні збори всього необхідного, а також постійно боротися проти політичної нестабільності в столиці.

Перш ніж втекти з України, екс-президент Віктор Янукович роками ослаблював військові можливості країни. Вакуум у армії, який лишився після Революції і його втечі, заповнили такі, як Шаповал, які розуміли, що Москва збирається зробити, а також пам'ятали про жорстокий урок з усіх попередніх випадків російської агресії на пострадянському просторі: ніхто не прийде на допомогу і захищатися доведеться самому.

Автор зауважує, що Шаповал зробив великий внесок у можливості України в сфері безпеки. Він займався як розвитком контррозвідки, так і методів протистояння проти нових гібридних засобів ведення війни Росії. Це вимагало гнучкого, швидкого, креативного мислення та здатності будувати і керувати інструментами в сфері безпеки. На думку автора, результати цієї роботи показують, що Україна перебуває на першому місці у переосмисленні відповіді на сучасні замасковані війни.

"Шаповал зробив те, що було потрібно. Більшість з його напрацювань досі засекречені і не можуть бути розголошені. Але його втрату відчує команда, яка вже несе великий тягар. Їхня робота недозабезпечена, але не повинна бути недооцінена. Впродовж трьох років Україна веде війну проти російських сил і досі не програла", - йдеться в статті.

Автор додає, що Збройні сили України на сьогодні єдина сила, яка вела наземну війну проти оновленої російської армії. Навіть якщо Москва використала Схід України в якості лабораторії для випробування нових інструментів електронної боротьби і спецназу, Україна також вчилася на цих атаках і пройшла тернистий шлях, щоб навчитися протистояти їм.

Консультанти, спостерігачі і радники із Заходу в Україні намагаються вивчити досвід українських колег. Вони присутні на українській території і для цього теж.

Москва успішно добилася того, щоб дебати велися лише про те, чи ефективні Мінські угоди чи ні і про збереження чи скасування санкцій. Нічого з цього не стосується захисту України чи покарання Росії за агресію проти неї. Мало хто говорить про посилення оборонної здатності України, її наступальних і розвідувальних можливостей.

"Чому США бажають підтримувати реформу поліції, але не контррозвідки, у той момент, коли дедалі зухваліші операції російської розвідки в Україні сильно шкодять системі внутрішньої безпеки країни? Українська система нова і дуже залежна від кадрів. Росія розуміє точно, як деморалізувати її, вбиваючи ці кадри просто на вулицях столиці", - вважає експерт.

За її словами, невдовзі після вбивства Шаповала Україна стала жертвою масштабної кібератаки. Все це вказує на те, що країні потрібні більш серйозні можливості протистояти гібридним методам.

Потрібні більш ефективні антикорупційні зусилля, які зможуть виявити російський фінансовий вплив, а також кращі інструменти кіберзахисту для збереження критично важливої інфраструктури. Потрібне також оновлення контррозвідки України і очищення її від московського втручання, а також необхідні не лише методи виявлення, а й протистояння російській інформаційній війні.

"Нам всім потрібно інвестувати в це, тому що якщо Україна - випробувальний полігон, то кінцева ціль - це всі ми", - пише Маккеу.

Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес" – від сильного вибуху водій загинув.

Загиблий виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт.

Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Детальніше про вбивство Шаповала читайте в матеріалі "Вбивство командира спецназу ГУР. Подробиці"