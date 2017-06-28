Поліція відпустила вкладника "Михайлівського"

На одного з учасників акції вкладників банку "Михайлівський" склали адмінпротокол за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "дрібне хуліганство".

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар ГУ Нацполіції в м.Києві Оксана Блищик.

"Доставили в райвідділ, склали (адмінпротокол - ІФ) і відпустили, тобто, не затримували", - сказала вона.

Скріншот з відео "Громадського"

Як повідомлялося, у середу в Києві під Адміністрацією президента сталися сутички між поліцією і вкладниками банку "Михайлівський", які проводили акцію протесту.

За словами вкладників, поліція затримала Олександра Горбачова, керівника групи вкладників "Михайлівського" з Кам'янського.