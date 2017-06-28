Полиция отпустила вкладчика "Михайловского"
Среда, 28 июня 2017, 13:42
На одного из участников акции вкладчиков "Михайловский" составили админпротокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "мелкое хулиганство".
Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГУ Нацполиции в г.Киеве Оксана Блищик.
"Доставили в райотдел, составили (админпротокол - ИФ) и отпустили, то есть, не задерживали", - сказала она.
Как сообщалось, в среду в центре Киева под Администрацией президента произошли столкновения между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые проводят акцию протеста.
По словам вкладчиков, полиция задержала Александра Горбачева, руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского.