Полиция отпустила вкладчика "Михайловского"

На одного из участников акции вкладчиков "Михайловский" составили админпротокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "мелкое хулиганство".

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГУ Нацполиции в г.Киеве Оксана Блищик.

"Доставили в райотдел, составили (админпротокол - ИФ) и отпустили, то есть, не задерживали", - сказала она.

Скриншот с видео "Громадського"

Как сообщалось, в среду в центре Киева под Администрацией президента произошли столкновения между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые проводят акцию протеста.

По словам вкладчиков, полиция задержала Александра Горбачева, руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского.