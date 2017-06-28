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У "Борисполі" не оновлювалося табло

Середа, 28 червня 2017, 15:27

В аеропорту "Бориспіль" тимчасово не оновлюється табло в зоні вильоту в терміналі D.

Про це повідомив заступник гендиректора аеропорту Євген Дихне на своїй сторінці в Facebook.

Для отримання актуальної інформації про вильоти він просить використовувати один з альтернативних способів: 044-281-79-09 (довідкова аеропорт Бориспіль), 677 (платна довідка з мобільного) або писати йому через месенджер Facebook.

Близко 17:00 гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін повідомив, що роботу онлайн-табло на сайті аеропорту відновлено.

Дихне також повідомив, що ранкові черги в аеропорту були пов'язані з тим, що пасажири рейсу авіакомпанії Азур, які повинні були вилітати до Анталії, заблокували пункти прикордонного контролю. Авіакомпанія з технічних причин відклала час вильоту.

За сприяння керівництва аеропорту "Бориспіль" і Держприкордонслужби пункти контролю були розблоковані протягом години. На даний момент пункти контролю на авіаційну безпеку та прикордонний контроль працюють в нормальному режимі, зазначив заступник гендиректора.

"Хочу відзначити, що дані події не пов'язані зі збоєм в роботі систем аеропорту через спам-атаки", - підкреслив він.

За словами Дихне, ситуація пов'язана з сезонним збільшенням кількості чартерних перевезень авіакомпаніями і вильотом наших громадян на відпочинок. Він зазначив, що за минулу добу в аеропорту були обслуговані 39060 пасажирів.

Теми: аеропорт
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