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У "Борисполі" утворилися величезні черги

Середа, 28 червня 2017, 09:46

В аеропорту "Бориспіль" у середу зранку утворилися величезні черги на паспортний контроль.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Зокрема, Зураб Аласанія пише, що черга "починається просто неба і кружляє через весь аеропорт".

За його словами, люди, які реєструватись on-line, тепер так само годинами стоять у черзі.

Як пише Вадим Костюк, паспортний контроль заблокували українські туристи, чий рейс в Анталію було перенесено через потрапляння птаха у турбіну.

Він додає, що ані співробітники аеропорту, ані правоохоронці не реагують на ситуацію.

У коментарях користувачі повідомляють також, що частина людей застрягла між безпековим та паспортним контролем більш ніж на годину без доступу до води та туалету.

Разом з тим, перший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне заявив в ефірі каналу "112 Україна", що головний сервер аеропорту досі не працює через кібератаки.

За його словами, центральне табло оновлюється в ручному режимі через кожні 15 хвилин. Решта служб працюють у штатному режимі. Затримок рейсів немає.

Пізніше користувачі повідомили, що з чергами вдалося впоратися протягом години.

"Вони буквально за годину впоралися з дикими чергами через збої в комп'ютерній системі", - пише Анастасія Леухіна.

"Виїжджаючи в аеропорт, я готувалася до гіршого і будувала плани на випадок відміни рейсу. Я приїхала через годину після всього цього кошмару і пройшла реєстрацію практично в стандартний час", - додала вона.

Українська правда

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Теми: аеропорт
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