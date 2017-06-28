У "Борисполі" утворилися величезні черги
В аеропорту "Бориспіль" у середу зранку утворилися величезні черги на паспортний контроль.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Зокрема, Зураб Аласанія пише, що черга "починається просто неба і кружляє через весь аеропорт".
За його словами, люди, які реєструватись on-line, тепер так само годинами стоять у черзі.
Як пише Вадим Костюк, паспортний контроль заблокували українські туристи, чий рейс в Анталію було перенесено через потрапляння птаха у турбіну.
Він додає, що ані співробітники аеропорту, ані правоохоронці не реагують на ситуацію.
У коментарях користувачі повідомляють також, що частина людей застрягла між безпековим та паспортним контролем більш ніж на годину без доступу до води та туалету.
Разом з тим, перший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне заявив в ефірі каналу "112 Україна", що головний сервер аеропорту досі не працює через кібератаки.
За його словами, центральне табло оновлюється в ручному режимі через кожні 15 хвилин. Решта служб працюють у штатному режимі. Затримок рейсів немає.
Пізніше користувачі повідомили, що з чергами вдалося впоратися протягом години.
"Вони буквально за годину впоралися з дикими чергами через збої в комп'ютерній системі", - пише Анастасія Леухіна.
"Виїжджаючи в аеропорт, я готувалася до гіршого і будувала плани на випадок відміни рейсу. Я приїхала через годину після всього цього кошмару і пройшла реєстрацію практично в стандартний час", - додала вона.
Українська правда