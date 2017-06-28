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В "Борисполе" не обновлялось табло

Среда, 28 июня 2017, 15:27

В аэропорту "Борисполь" временно не обновляется табло в зоне вылета в терминале D.

Об этом сообщил заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.

Для получения актуальной информации о вылетах он просит использовать один из альтернативных способов: 044-281-79-09 (справочная аэропорт Борисполь), 677 (платная справка с мобильного) или писать ему через мессенджер Facebook.

Около 17:00 гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин сообщил, что работа онлайн-табло на сайте аэропорта восстановлена.

Дыхне также сообщил, что утренние очереди в аэропорту были связаны с тем, что пассажиры рейса авиакомпании Азур, которые должны были вылетать в Анталию, заблокировали пункты пограничного контроля. Авиакомпания по техническим причинам отложила время вылета.

При содействии руководства аэропорта "Борисполь" и Госпогранслужбы пункты контроля были разблокированы в течение часа. На данный момент пункты контроля на авиационную безопасность и пограничный контроль работают в нормальном режиме, отметил замгендиректора.

"Хочу отметить, что данные события не связаны со сбоем в работе систем аэропорта из-за спам-атак", - подчеркнул он.

По словам Дыхне, ситуация связана с сезонным увеличением количества чартерных перевозок авиакомпаниями и вылетом наших граждан на отдых. Он отметил, что за минувшие сутки в аэропорту было обслужено 39060 пассажиров.

Темы: аэропорт
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