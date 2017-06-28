Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко нагородив медика з СММ ОБСЄ та активіста, які загинули на Донбасі

Середа, 28 червня 2017, 16:08

Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення посмертно державними нагородами парамедика, громадянина США, який працював у місії ОБСЄ Джозефа Стоуна та громадського активіста, воротаря краматорської молодіжної команди "Авангард" Степана Чубенка. 

Про це 28 червня повідомили у прес-службі глави держави. 

Джозеф Стоун нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, Степан Чубенко - орденом "За мужність" III ступеня. 

"Стоун працював у СММ ОБСЄ, загинув 23 квітня 2017 під час виконання своїх службових обов'язків у складі патруля спостереження: автомобіль СММ, в якому разом зі Стоуном перебували ще двоє працівників місії, підірвався на фугасі, закладеному терористами поблизу с. Пришиб Луганської області", - йдеться у повідомленні. 

"16-річний воротар футбольного клубу "Авангард" Степан Чубенко - народний герой України, якого катували і розстріляли бойовики "ДНР" за проукраїнську позицію. Чубенко зняв з міського майдану прапор так званої "ДНР". У червні 2014 р. Степана затримали бойовики батальйону "Керч" за жовто-блакитну стрічку на заплічнику. Хлопця відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після катувань розстріляли", - зазначено у повідомленні АП.


Теми: ПорошенкоДонбасОБСЄжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: