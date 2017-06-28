Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко наградил медика из СММ ОБСЕ и активиста, погибших на Донбассе

Среда, 28 июня 2017, 16:08

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении посмертно госнаградами парамедика, гражданина США, который работал в миссии ОБСЕ Джозефа Стоуна и общественного активиста, вратаря краматорской молодежной команды "Авангард" Степана Чубенко.

Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе главы государства.

Джозеф Стоун награжден орденом "За заслуги" III степени, Степан Чубенко - орденом "За мужество" III степени.

"Стоун работал в СММ ОБСЕ, погиб 23 апреля 2017 года во время выполнения своих служебных обязанностей в составе патруля наблюдения автомобиль СММ, в котором вместе со Стоуном находились еще двое работников миссии, подорвался на фугасе, заложенном террористами вблизи с. Пришиб Луганской области ", - говорится в сообщении.

"16-летний вратарь футбольного клуба "Авангард" Степан Чубенко - народный герой Украины, которого пытали и расстреляли боевики "ДНР" за проукраинскую позицию. Чубенко снял с городского майдана флаг так называемой "ДНР". В июне 2014 года Степана задержали боевики батальона "Керчь" за желто-голубую ленту на рюкзак. парня отвезли в Горбачево-Михайловку, где после пыток расстреляли", - говорится в сообщении АП.

Темы: ПорошенкоДонбассОБСЕжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: