Порошенко про економічні санкції проти РФ: Ціна неоімперських амбіцій зростає

Солідарність з Україною міцніє, а ціна агресії та неоімперських амбіцій зростає.

Про це заявив президент Петро Порошенко, коментуючи рішення ЄС продовжити економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 січня 2018 року.

"Вітаю рішення Ради Єс про продовження економічних санкцій проти Росії... Солідарність з Украіною міцніє, ціна агресії та неоімперських амбіцій зростає", - зазначив глава держави.

Як відомо, Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ. Відповідне рішення оприлюднено на сайті Європейської Ради 28 червня.

Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції було посилено у вересні 2014 року. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

Українська правда