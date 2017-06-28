Порошенко об экономических санкциях против РФ: Цена неоимперских амбиций растет

Солидарность с Украиной крепнет, а цена агрессии и неоимперских амбиций растет.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, комментируя решение ЕС продлить экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики до 31 января 2018 года.

"Приветствую решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против России ... Солидарность с Украиной крепнет, цена агрессии и неоимперских амбиций растет", - отметил глава государства.

Как известно, Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ. Соответствующее решение опубликовано на сайте Европейского Совета 28 июня.

Ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России против Украины. Санкции были усилены в сентябре 2014 года. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

Украинская правда