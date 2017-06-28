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Прокуратура взялася за сутичку ветеранів АТО і поліції на Кіровоградщині

Середа, 28 червня 2017, 20:30

Прокуратура Кіровоградської області проводить розслідування за фактом перевищення повноважень службовими особами ГУ Нацполіції у Кіровоградській області, спецпідрозділу Нацполіції "КОРД" та Нацгвардії України під час забезпечення громадського порядку у с. Бережинка

Про це 28 червня повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області. 

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 КК України.

"Встановлено, що працівниками поліції та нацгвардійцями проводилися заходи щодо забезпечення правопорядку навколо спірного майна агропідприємства у с. Бережинка та виявлено на території агропідприємства представників громадської організації "Внутрішній корпус батальйону Донбас", - йдеться у повідомленні. 

В ході з’ясування дійсної мети прибуття та законності дій цих осіб, якими на той момент не було надано будь-яких угод на здійснення охоронної діяльності та підтвердження власних повноважень, підстав перебування їх на території підприємства, виникла сутичка між правоохоронцями та представниками громадської організації.

Внаслідок сутички поліцейськими було застосовано фізичний вплив та спричинено тілесні ушкодження декільком особам.

"Слідчі прокуратури проводять необхідні першочергові слідчі дії, за всіма фактами заподіяння тілесних ушкоджень призначено судово-медичні експертизи. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області", - зазначено у повідомленні.

Як відомо, у Кіровоградській області поліція затримала кілька десятків ветеранів АТО, в тому числі одного з командирів батальйону "Донбас", які намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.

Українська правда

Теми: рейдерствополіціяКропивницький
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