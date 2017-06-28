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Прокуратура взялась за стычку ветеранов АТО и полиции на Кировоградщине

Среда, 28 июня 2017, 20:30

Прокуратура Кировоградской области проводит расследование по факту превышения полномочий должностными лицами ГУ Нацполиции в Кировоградской области, спецподразделения Нацполиции "КОРД" и Нацгвардии Украины при обеспечении общественного порядка в с. Бережинка.

Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 УК Украины.

"Установлено, что работниками полиции и нацгвардейцами проводились мероприятия по обеспечению правопорядка вокруг спорного имущества агропредприятия в с.Бережинка и обнаружены на территории агропредприятия представители общественной организации "Внутренний корпус батальона Донбасс", - говорится в сообщении.

В ходе выяснения истинной цели прибытия и законности действий этих лиц, которым на тот момент не было предоставлено каких-либо соглашений на осуществление охранной деятельности и подтверждения собственных полномочий, оснований пребывания на территории предприятия, возникла стычка между правоохранителями и представителями общественной организации.

В результате столкновения полицейскими было применено физическое воздействие и нанесены телесные повреждения нескольким лицам.

"Следователи прокуратуры проводят необходимые первоочередные следственные действия, по всем фактам причинения телесных повреждений назначена судебно-медицинские экспертизы. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры области", - говорится в сообщении.

Как известно, в Кировоградской области полиция задержала несколько десятков ветеранов АТО, в том числе одного из командиров батальона "Донбасс", которые пытались помочь местному фермеру предотвратить рейдерский захват его предприятия.

Украинская правда

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Темы: рейдерствополицияКропивницкий
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