Гроші не були основним мотивом глобальної кібератаки – ООН
Слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій.
Про це повідомив 29 червня голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш, передає "Радіо Свобода".
Програмне забезпечення, використане під час атаки цього тижня, було складнішим, ніж те, яке застосовувалося в попередніх атаках із застосуванням вірусу WannaCry, відзначив фахівець. Але ініціатори нової атаки є недосвідченими в питанні збирання викупу від жертв в обмін на розблокування їхніх комп’ютерів, твердить Волш.
Це дозволило 28 червня заблокувати обліковий запис і унеможливити отримання грошей.
"Це може бути будь-хто: від одного хлопця, що сидить у підвалі, до національної держави", – сказав голова Глобальної програми ООН з кіберзлочинності Ніл Волш.
Читайте також: "Це війна: Україну потрясла найбільша в історії кібератака"
27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.
Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. У Німеччині "вражена система центрального офісу компанії Nivea Beiersdorf у Гамбурзі", повідомляє телеканал ARD. У Росії під атакою опинилася державна корпорація "Роснєфть".
28 червня комп’ютерний вірус-вимагач Petya.А поширився на країни Азії. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту країни. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними.
Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.
Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.