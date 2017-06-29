Деньги не были основным мотивом глобальной кибератаки – ООН

Следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.

Об этом сообщил 29 июня председатель Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш, передает "Радио Свобода".

Программное обеспечение, использованное при атаке на этой неделе, было сложнее, чем то, которое применялось в предыдущих атаках с применением вируса WannaCry, отметил специалист. Но инициаторы новой атаки неопытны в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров, утверждает Уолш.

Это позволило 28 июня заблокировать учетную запись и сделать невозможным получение денег.

"Это может быть кто угодно: от одного парня, сидящего в подвале, к национальному государству", – сказал глава Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш.

Читайте также: "Это война: Украину потрясла крупнейшая в истории кибератака"

27 июня масштабная хакерская атака началась в Украине, она поразила компьютеры правительства, банков, предприятий. О кибератаке сообщили и в других странах.

Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле. В Германии "поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге", сообщает телеканал ARD. В России под атакой оказалась государственная корпорация "Роснефть".

28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были столь значительными.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

Похожим образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мая 2017 года пострадали более 300 000 компьютеров в 150 странах.