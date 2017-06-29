Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві затримали ще одного фігуранта у справі Курченка

Четвер, 29 червня 2017, 11:12

Правоохоронці у четвер затримали у Києві ще одного фігуранта справи українського олігарха-втікача Сергія Курченка, яка стосується схеми мільйонних оборудок з нафтопродуктам.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації затриманий підбирав команду на танкери, придбані Курченком. У подальшому він координував діяльність ТОВ "Лагуна-Рені", морських агентів і капітанів танкерів, направлену на фіктивну перевалку нафтопродуктів через морський порт Рені", - написала вона у Facebook.

Як відомо, Генпрокуратура у вівторок, 27 червня 2017 року, оголосила письмову підозру Курченку у вчиненні кримінальних правопорушень за 9 статтями Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: Курченконафтапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Курченко
Зеленський увів у дію санкції проти Януковича, Дерипаски і Курченка
Суд дозволив заочне розслідування у "справі Курченка" на 2,6 мільярда
Зеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з банку Курченка – "Схеми"
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: