В Киеве задержали еще одного фигуранта в деле Курченко

Правоохранители в четверг задержали в Киеве еще одного фигуранта дела украинского беглого олигарха Сергея Курченко, которое касается схемы миллионных оборудок с нефтепродуктам.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В соответствии с отведенной ему ролью в преступной организации задержанный подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко. В дальнейшем он координировал деятельность ООО "Лагуна-Рени", морских агентов и капитанов танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени", - написала она в Facebook.

Как известно, Генпрокуратура в вторником, 27 июня 2017 года, объявила письменное подозрение Курченко в совершении уголовных преступлений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда