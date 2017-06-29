Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати розповіли свою версію того, що Янукович просив у Путіна

Четвер, 29 червня 2017, 13:49

Захист екс-президента Віктора Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна він не просив вводити російські війська на територію України.

Про це в перерві суду в четвер журналістам сказав адвокат Віталій Сердюк.

"Немає такого листа. Копія, яка міститься в матеріалах справи - там йдеться, що Віктор Янукович звертається про захист території України. В цій заяві жодного слова про введення немає", - наголосив він.

На обурення журналістів, що Янукович писав про використання російських військ, Сердюк відповів: "Використати війська, не ввести. Мова йде про використання, а не введення".

Крім того адвокат зазначив, що захист проситиме суд, щоб ГПУ роз'яснила обвинувальний акт "через нестиковки".

"Ми будемо просили роз'яснити цей пустий обвинувальний акт як захисту, так і Віктору Януковичу. Цікаво, як генеральна прокуратура це буде робити", - зазначив він.

Як відомо, у четвер Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

Прокуратура звинувачує Януковича у пособництві російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

14 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії та в Раді Федерації РФ, аби ознайомитися з оригіналами листа Віктора Януковича до Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням використати Збройні сили РФ в Україні та подальших звернень.

17 січня 2017 року Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська до України.

Роман Кравець, УП

Теми: ПутінЯнуковичвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Путін
Економічні новини 19 липня: РФ атакувала ракетами українські порти, "умови" Путіна по "зерновій угоді"
Путін розповів про "умови" повернення РФ до "зернової угоди"
Путін вирішив не їхати на саміт у ПАР, де йому загрожує арешт
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: