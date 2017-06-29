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Адвокаты рассказали свою версию того, что Янукович просил у Путина

Четверг, 29 июня 2017, 13:49

Защита экс-президента Виктора Януковича утверждает, что в своем письме к Владимиру Путину он не просил вводить российские войска на территорию Украины.

Об этом в перерыве суда в четверг журналистам сказал адвокат Виталий Сердюк.

"Нет такого письма. Копия, которая содержится в материалах дела – там говорится, что Виктор Янукович обращается о защите территории Украины. В заявлении ни слова о введении нет", - подчеркнул он.

На возмущение журналистов, что Янукович писал об использовании российских войск, Сердюк ответил: "Использовать войска, не вводить. Речь идет об использовании, а не введении".

Кроме того адвокат отметил, что защита будет просить суд, чтобы ГПУ разъяснила обвинительный акт "из нестыковки".

"Мы будем просить разъяснить этот пустой обвинительный акт как защите, так и Виктору Януковичу. Интересно, как генеральная прокуратура это будет делать", - отметил он.

Как известно, в четверг Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Прокуратура обвиняет Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

14 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении Администрации президента России и в Совете Федерации РФ, чтобы ознакомиться с оригиналами письма Виктора Януковича к Владимиру Путину от 1 марта 2014 с просьбой использовать Вооруженные силы РФ в Украине и последующих обращений.

17 января 2017 Луценко сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 с просьбой ввести российские войска в Украину.

Роман Кравец, УП

Темы: ПутинЯнуковичвойна
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