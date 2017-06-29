Від ПАРЄ вимагають ухвалити резолюцію про негайне звільнення Чийгоза

ПАРЄ має прийняти резолюцію проти злочинів Росії в Криму, зокрема щодо кримських татар, які стали заручниками Москви.

Про це в четвер під час обговорення політичних репресій в окупованому Криму на Парламентській асамблеї Ради Європи заявив адвокат заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза Микола Полозов.

"Доказів провини (Чийгоза - ред.) немає. Ахтем Чийгоз абсолютно невинна людина і російська влада утримує його тільки для одного: він - заручник, як і багато інших десятків українських політв'язнів в Росії. Це заручники, їх треба рятувати, і я вважаю, що пасивність у цьому питанні вкрай небезпечна. Вона, навпаки, розпалює бажання російської влади брати нових і нових заручників", - цитує юриста "Укрінформ".

За його словами, за весь час судового процесу проти Чийгоза дала свідчення тільки одна людина, причому з сумнівною репутацією.

"Протягом року, поки йде судовий процес у справі Ахтема Чийгоза, обвинувачення не змогло представити жодного доказу, який підтверджував би його провину. Було проведено величезний обсяг роботи, допитано понад 200 осіб, переглянуто десятки годин відеозапису, і проти нього дала свідчення тільки одна реальна людина. Людина, яка ненавидить Меджліс, яка брала участь у вкрай сумнівних акціях. Наприклад, ця людина спалювала опудало Мустафи Джемілєва, обливала фарбою Ескендера Барієва. Цей чоловік прийшов до суду і дав свідчення проти Чийгоза", - розповів адвокат.

Як зазначив Полозов, його підзахисний підготував звернення, яке було зачитане з високої трибуни ООН.

"Він сказав, що у всіх є право вибору - погодитися з тим, що є, або боротися. Він свій вибір зробив, і я закликаю вас зробити правильний вибір. Нам треба домагатися негайного звільнення Ахтема Чийгоза, і я вважаю, що Парламентська асамблея Ради Європи повинна задуматися над тим, щоб розробити резолюцію з цього питання та закликати російську владу припинити злочини проти кримських татар. Я сподіваюся, що ці слова будуть почуті і втілені", - резюмував Полозов.

Як відомо, у четвер у Парламентській асамблеї Ради Європи обговорюють репресії, що проводяться російською владою в окупованому Криму, а також справу стосовно Ахтема Чийгоза, обвинуваченого в організації масових заворушень.

Раніше повідомлялося, підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 22 червня продовжив Ахтему Чийгозу арешт на три місяці. Міністерство закордонних справ України "рішуче засудило" це рішення.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Сталися сутички.

Окупаційна влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справу суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", в якій є інші фігуранти.