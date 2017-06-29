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От ПАСЕ требуют принять резолюцию о немедленном освобождении Чийгоза

Четверг, 29 июня 2017, 21:45

ПАСЕ должна принять резолюцию против преступлений России в Крыму, в частности в отношении крымских татар, которые стали заложниками Москвы.

Об этом в четверг во время обсуждения политических репрессий в оккупированном Крыму на Парламентской ассамблее Совета Европы заявил адвокат замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза Николай Полозов.

"Доказательств вины (Чийгоза - ред.) нет. Ахтем Чийгоз абсолютно невиновный человек и российские власти удерживает его только для одного: он - заложник, как и многие другие десятки украинских политзаключенных в России. Это заложники, их надо спасать, и я считаю, что пассивность в этом вопросе крайне опасна. Она, наоборот, разжигает желание российских властей брать новых и новых заложников", - цитирует юриста "Укринформ".

По его словам, за все время судебного процесса против Чийгоза дал показания только один человек, причем с сомнительной репутацией.

"В течение года, пока идет судебный процесс по делу Ахтема Чийгоза, обвинение не смогло представить ни одного доказательства, подтверждающего его вину. Был проведен огромный объем работы, допрошено более 200 человек, просмотрены десятки часов видеозаписи, и против него дал показания только один реальный человек. Человек, который ненавидит Меджлис, который участвовал в крайне сомнительных акциях. Например, этот человек сжигал чучело Мустафы Джемилева, обливал краской Эскендера Бариевая. Этот человек пришел в суд и дал показания против Чийгоза", - рассказал адвокат.

Как отметил Полозов, его подзащитный подготовил обращение, которое было зачитано с высокой трибуны ООН.

"Он сказал, что у всех есть право выбора - согласиться с тем, что есть, или бороться. Он свой выбор сделал, и я призываю вас сделать правильный выбор. Нам надо добиваться немедленного освобождения Ахтема Чийгоза, и я считаю, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна задуматься над тем, чтобы разработать резолюцию по этому вопросу и призвать российские власти прекратить преступления против крымских татар. Я надеюсь, что эти слова будут услышаны и воплощены", - резюмировал Полозов.

Как известно, в четверг в Парламентской ассамблее Совета Европы обсуждают репрессии, проводимые российскими властями в оккупированном Крыму, а также дело в отношении Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков.

Ранее сообщалось, подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 22 июня продолжил Ахтему Чийгозу арест на три месяца. Министерство иностранных дел Украины "решительно осудило" это решение.

Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Произошли столкновения.

Оккупационные власти Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля", в котором есть другие фигуранты.

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Темы: крымские татарыКрымМеджлисПАСЕ
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