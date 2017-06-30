Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко нагородив полковників ГУР та СБУ, загиблих від підриву автівок

П'ятниця, 30 червня 2017, 12:40

Президент Петро Порошенко нагородив посмертно розвідника Максима Шаповала і співробітника СБУ Юрія Возного, які загинули 27 червня в підірваних автомобілях.

Про це голова держави заявив у п'ятницю на церемонії прощання з Шаповалом.

"Я прийняв рішення нагородити наших воїнів, на жаль, посмертно. Полковнику Шаповалу присвоєно звання генерал-майора, про яке він так мріяв і очікував отримати на День незалежності. Нажаль, ми маємо це зробити швидше. Полковника Возного нагороджено однією з найпочесніших нагород України – орденом "За мужність", - сказав Порошенко.

За його словами, нагороджено також офіцерів, які були поранені разом з Юрієм Возним – старшого лейтенанта Дмитра Піддячного та лейтенанта Андрія Михайленка.

Укази про відзнаку Шаповала й Возного опубліковані на сайті президента.

Як повідомлялося, 27 червня в центрі Києва вибухнув автомобіль "Мерседес". Загинув водій - один із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

Того ж дня в Костянтинівському районі Донецької області підірвався на міні автомобіль зі співробітниками СБУ. Загинув полковник Юрій Возний, троє його колег були поранені.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкорозвідкаСБУнагороди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: