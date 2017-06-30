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Більше половини українців не підтримують візовий режим з РФ - опитування

П'ятниця, 30 червня 2017, 13:00

Більше половини українців висловились проти ідеї запровадження візового режиму з Росією.

Про це йдеться у результатах опитування Фонду "Демократичні ініціативи " ім. Ілька Кучеріва, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до даних опитування, 51,4% респондентів не підтримують запровадження візового режиму з Росією, підтримують - 32,9%, а не змогли визначитись - 15,7%.

Так, найбільшу підтримку ідеї запровадження візового режиму з РФ висловили жителі на заході країни (підтримують, 28% - ні), а найменшу - мешканці південних областей (14% підтримують, а 62% - ні)

Окрім того, 91,8% респондентів відповіли, що за останні три роки не відвідували Росію, а лише 8,1% сказали, що були. Тим не менше у половини опитаних у РФ живуть родичі, друзі або близькі знайомі.

Опитування провели Фонд "Демократичні ініціативи " імені Ілька Кучеріва та Центр Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України за виключенням АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка 2,3%.

Як повідомлялося, спікер ВР Андрій Парубій розповів, що на останньому тижні перед канікулами (11-14 липня) Верховна Рада може розглянути питання про запровадження віз із Росією.

Теми: Росіявізисоціологія
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