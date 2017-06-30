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Более половины украинцев не поддерживают визовый режим с РФ - опрос

Пятница, 30 июня 2017, 13:00

Более половины украинцев высказались против идеи введения визового режима с Россией.

Об этом говорится в результатах опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, передает Інтерфакс-Україна.

Согласно данным опроса, 51,4% респондентов не поддерживают введение визового режима с Россией, поддерживают - 32,9%, а не смогли определиться - 15,7%.

Так, наибольшую поддержку идеи введения визового режима с РФ выразили жители на западе страны (60% поддерживают, 28% - нет), а наименьшую - жители южных областей (14% поддерживают, а 62% - нет).

Кроме того, 91,8% респондентов ответили, что за последние три года не посещали Россию, а только 8,1% сказали, что были. Тем не менее, у половины опрошенных в РФ живут родственники, друзья или близкие знакомые.

Опрос провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность 2,3%.

Как сообщалось, спикер ВР Андрей Парубий рассказал, что на последней неделе перед каникулами (11-14 июля) Верховная Рада может рассмотреть вопрос о введении виз с Россией.

Темы: Росcиявизысоциология
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