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ФСБ РФ подтвердила пропажу двух служащих в Украине – ГПСУ

Пятница, 30 июня 2017, 13:02
ФСБ РФ подтвердила пропажу двух служащих в Украине – ГПСУ

Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просит предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

Об этом рассказал "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально, таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине", – сказал Слободян.

По его словам, на данный момент украинские пограничники совместно с заинтересованными структурами проводят фильтрационные мероприятия в отношении задержанных, а также устанавливают их личности. После соответствующих мер будет принято решение об их передаче компетентным органам.

 
Фото задержанных обнародовал глава Госпогранслужбы

В эфире телеканала "112 Украина" Слободян сообщил также, что сейчас пограничники пытаются подтвердить личности задержанных, после этого будет решаться их судьба.

По словам представителя Госпогранслужбы, при задержании сотрудники ФСБ РФ не оказывали сопротивления.

"Никакого оружия при них не было, не было никаких документов, сопротивления они не оказывали", - сказал Слободян.

Как сообщалось, в ночь на 30 июня пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.

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Темы: Росcияграница
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