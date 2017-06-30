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Порошенко: Вибори ще дуже не скоро

П'ятниця, 30 червня 2017, 13:09

Президент Петро Порошенко вважає, що місцеві керівники мають вкладати гроші у розвиток краю, а не накопичувати їх на випадок виборів.

На урочистостях за нагоди 25-річчя Асоціації міст України він зазначив, що Верховна Рада прийняла низку законів, які дозволять територіальним громадам отримати кошти для покращення доріг і енергозбереження.  

"Кошти, які накопичуються місцевими керівниками на депозитах у комерційних банках, – на мою думку, ознака неефективного керування містом, бо громада чекає шкіл, доріг, а не депозитів", – заявив Порошенко.  

Глава держави наголосив, що зростання місцевих бюджетів відбувається, коли майже 6% ВВП Україна витрачає на сектор безпеки

"Дехто хоче накопичити ці гроші, щоб просто цинічно і тупо, як кажуть, купляти голоси. Вибори, друзі, ще дуже не скоро. Наголошую, не скоро… Виборчий сезон розпочнеться в 2019 році, як і по законодавству", – сказав він.

Порошенко наголосив, що у 2014 році спеціально провів дострокові парламентські вибори, а в 2015 році – місцеві вибори. "Треба зупинити популізм і дати країні 4 роки попрацювати без виборів, провести справжні реформи", – сказав він.

"Замість того, щоб готуватися до одномоментних подачок та хабарів, краще мати потужну мотивацію вкладати у розвиток власних громад. Нові або добре полагоджені дороги, об лаштоване – нехай Бог простить – сміттєзвалище, справжній водогін, освітлення вулиць, відремонтовані школи, новенькі автобуси, тролейбуси… вибач, Віталію (Кличко), парк", – заявив президент.

За його словами, "люди дякують, коли змінюється обличчя столиці й обласних центрів, – на цих прикладах країна і бачить переваги децентралізації, а не тільки міські голови"

Водночас, президент зазначив, що розширення повноважень і бюджетів збільшує і корупцію

"Я вимагаю в правоохоронців прискіпливої уваги до всіх етапів формування, затвердження і використання місцевих бюджетів", – сказав Порошенко.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориПорошенкомісцева владагрошідецентралізація
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