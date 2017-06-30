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Порошенко: Выборы еще очень не скоро

Пятница, 30 июня 2017, 13:09

Президент Петр Порошенко считает, что местные руководители должны вкладывать деньги в развитие края, а не накапливать их на случай выборов.

На торжествах по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины он отметил, что Верховная Рада приняла ряд законов, которые позволят территориальным общинам получить средства для улучшения дорог и энергосбережения.

"Средства, которые накапливаются местными руководителями на депозитах в коммерческих банках, – на мой взгляд, признак неэффективного управления городом, потому что общество ждет школ, дорог, а не депозитов", – заявил Порошенко.
 
Глава государства подчеркнул, что рост местных бюджетов происходит, когда почти 6% ВВП Украина тратит на сектор безопасности

"Кое-кто хочет накопить эти деньги, чтобы просто цинично и тупо, как говорят, покупать голоса. Выборы, друзья, еще очень не скоро. Подчеркиваю, не скоро... Избирательный сезон начнется в 2019 году, как и по законодательству", – сказал он.

Порошенко отметил, что в 2014 году специально провел досрочные парламентские выборы, а в 2015 году – местные выборы. "Надо остановить популизм и дать стране 4 года поработать без выборов, провести настоящие реформы", – сказал он.

"Вместо того, чтобы готовиться к сиюминутным подачкам и взяткам, лучше иметь мощную мотивацию вкладывать в развитие собственных общин. Новые или хорошо отремонтированные дороги, оборудованная – прости Господи – мусоросвалка, настоящий водопровод, освещение улиц, отремонтированы школы, новенькие автобусы, троллейбусы ... прости, Виталий (Кличко), парк", – заявил президент.

По его словам, "люди благодарят, когда меняется облик столицы и областных центров, – на этих примерах страна и видит преимущества децентрализации, а не только городские главы".

В то же время, президент отметил, что расширение полномочий и бюджетов увеличивает и коррупцию.

"Я требую у правоохранителей пристального внимания ко всем этапам формирования, утверждения и использования местных бюджетов", – сказал Порошенко.

Алена Рощенко, УП

Темы: виборыПорошенкоместная властьденьгидецентрализация
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