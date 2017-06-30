Зі Львова вивезли майже половину накопиченого сміття – Зубко

Станом на п'ятницю зі Львова вивезено 3 тисячі тонн твердих побутових відходів з 6,5 тисячі тонн, раніше накопичених в місті.

Про це сказав віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко журналістам в Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вивезено вже понад 3 тис. тонн з тих 6,5 тис. тонн, які знаходяться на сміттєвих майданчиках міста Львова і ця робота буде продовжена", – сказав Зубко.

Віце-прем'єр зазначив, що Львів продовжує виробляти сміття і ситуація продовжує залишатися складною, хоч і не в усіх районах (Галицький та Личаківський).

За словами Зубка, Львівська міська рада в четвер ухвалила рішення про передачу повноважень з утилізації відходів обласній адміністрації.