МЗС протестує проти недопуску консула до українських політв’язнів в РФ

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест стосовно відмов представників російської влади допустити консула до незаконно утримуваних в РФ українських громадян.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з системними відмовами російської сторони надати консулу України дозвіл на відвідання незаконно утримуваних у Російській Федерації громадян України Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Рустема Ваітова, Руслана Зейтуллаєва та Ферата Сайфуллаєва", - заявляють у зовнішньополітичному відомстві.

Як зазначає міністерство, такі дії з боку РФ - це грубе порушення взятих на себе міжнародних зобов’язань, а також положень Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією 1993 року.

"Свідоме нехтування правом консула на відвідання співвітчизників у закладах їх утримання свідчить про намір російської сторони приховати факти безправ’я та політичної спрямованості справ щодо громадян України", - йдеться в заяві.

З огляду на це МЗС вимагає від Росії невідкладно забезпечити доступ українських консулів до незаконно утримуваних громадян України.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця - Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

2 травня 2016 року у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе.

В результаті були затримані і звинувачені у тероризмі 4 бахчисарайці: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

Крім того, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс вироки Руслану Зейтуллаєву, Ферату Сайфуллаєву, Рустему Ваітову і Нурі Примову, визнавши їх винними у причетності до "Хізб ут-Тахрір" і створенні в окупованому Криму її осередку. Вони були засуджені до п'яти років позбавлення волі, при цьому провину не визнали.

26 квітня 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд змінив вирок Зейтуллаєву, давши йому 12 років колонії суворого режиму.