МИД протестует против недопуска консула к украинским политзаключенным в РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу отказов представителей российской власти допустить консула к незаконно удерживаемым в РФ украинским граждан.

Об этом сообщается на сайте МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с системными отказами российской стороны предоставить консулу Украины разрешение на посещение незаконно удерживаемых в Российской Федерации граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко, Рустема Ваитова, Руслана Зейтуллаева и Ферата Сайфуллаева", - заявляют во внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечает министерство, такие действия со стороны РФ - это грубое нарушение взятых на себя международных обязательств, а также положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. и Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией в 1993 году.

"Сознательное пренебрежение правом консула на посещение соотечественников в учреждениях их содержания свидетельствует о намерении российской стороны скрыть факты бесправия и политической направленности дел в отношении граждан Украины", - отмечают в заявлении.

Учитывая это, МИД требует от России немедленно обеспечить доступ украинских консулов ​​к незаконно удерживаемым гражданам Украины.

Как известно, 25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца – Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе.

В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Кроме того 7 сентября 2016 года суд вынес приговоры Руслану Зейтуллаеву, Ферату Сайфуллаеву, Рустему Ваитову и Нури Примову, признав их виновными в причастности "Хизб ут-Тахрир" и создании в оккупированном Крыму ее ячейки. Подсудимые были приговорены к пяти годам лишения свободы, при этом они вину не признали.

26 апреля 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд изменил приговор Зейтуллаеву, дав ему 12 лет колонии строгого режима.