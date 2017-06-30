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Генпрокуратура объявила новые подозрения Януковичу и Ко

Пятница, 30 июня 2017, 20:12

Генпрокуратура сообщила об изменении ранее сообщенных подозрений и о новых подозрениях бывшим высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Виктора Януковича и ему самому.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Департаментом Специальных расследований ГПУ сообщений об изменении ранее сообщенного подозрения и в новом подозрении бывшим высокопоставленным чиновникам - президенту Украины Януковичу, министру внутренних дел Захарченко, заместителю Министра внутренних дел Ратушняку, Председателю Службы безопасности Якименко, первому заместителю Председателя СБУ Тоцкому, заместителю начальника - начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Федчуку ..", - написал он в Facebook.

Луценко отметил, что чиновников подозревают в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева в отношении митингующих.

По данным генпрокурора, эти преступления были совершены в составе организованной преступной группы.

Подозреваемые незаконно препятствовали организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, организовали превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, а также умышленного убийства двух и более лиц и причинения умышленно тяжкого телесного повреждения, организовали террористических акт.

"За этими сухими строками стоит титаническая работа не только следователей и прокуроров, но и волонтеров. Поэтому сегодня имел удовольствие по поручению президента вручить государственную награду Эвелине Нефертари, которая создала документальную синхронизированную видеофиксацию расстрела Небесной Сотни и других преступлений против мирных демонстрантов", - написал Луценко.

Как известно, в четверг Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Судья мотивировал свое решение тем, что Янукович умышленно избегает следствия, и является объявленным в международный розыск.

Представители прокуратуры зачитали обвинительный акт. Януковича обвиняют в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичЛуценко
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