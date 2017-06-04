Окуєва: Кілера готували не у Кадирова, а у ФСБ або ГРУ

Напад на Адама Осмаєва, пораненого внаслідок замаху, скоїв досвідчений кілер, якого готували у ФСБ або ГРУ РФ.

Про це заявила дружина Осмаєва Аміна Окуева в інтерв'ю ТСН.

"Судячи з того, як він спілкувався, його психологічна підготовка, дуже майстерно симулював європейський акцент, весь час розмовляв з європейським акцентом, - він готувався не у кадировському дворі, його ФСБ готувала або ГРУ, більш серйозні контори", - зазначила Окуєва.

За її словами, у неї та чоловіка була інформація, що існує замовлення на них.

"У нас була достовірна інформація, що замовлення на нас не в одне місце, а в безліч місць розсилається. Від Чечні доброзичливці з ризиком для себе повідомляли, що надходила інформація від наших спецслужб - і СБУ, і зовнішньої розвідки, що саме російські спецслужби теж ці завдання ставлять і планують виконати. .... Але Кадиров ніколи не зробить нічого зі своєї волі. ... Ми готувалися до цього морально і фізично, чекали щодня", - заявила Окуєва.

За її словами, те, що нападник лишився живим "важливо не тільки для всієї політики, а й з геополітичної точки зору".

"Росія засилає своїх терористів і диверсантів по всьому світу, він (кіллер) працював і в Австрії. Він намагався відпрацювати і в Україні. ... Такі люди - професіонали і безпринципні, яким немає різниці - вбити, кого замовили, або вчинити напад на натовп", - додала дружина добровольця.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв та нападник перебувають у лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру.