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В ОБСЄ заявили про загрозу екологічної катастрофи в ОРДЛО

Понеділок, 5 червня 2017, 20:33
В ОБСЄ заявили про загрозу екологічної катастрофи в ОРДЛО

Руйнування в ОРДЛО в результаті обстрілів водоочисних споруд, хімічних заводів та сільськогосподарських підприємств несе серйозну загрозу для навколишнього середовища.

Про це 5 червня заявив глава СММ ОБСЄ Ертурул Апакан.

"Захист об'єктів цивільної інфраструктури є важливим не лише для благополуччя усіх, хто мешкає у Донецькій і Луганській областях", - зазначив Апакан.

"Пошкодження будь-якого з цих об'єктів може призвести до екологічної катастрофи, що, в свою чергу, поставить і без того постраждале населення з обох боків лінії зіткнення у ще більш скрутне становище", - підкреслив глава місії ОБСЄ в Україні.

При цьому Апакан закликав сторони конфлікту "докласти усіх зусиль для захисту цих життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури і, таким чином, зберегти навколишнє середовище".

Як відомо, зранку 4 червня при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію після обстрілів з боку бойовиків було виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт. 

За інформацією СЦКК, узгодження заявки на проведення ремонтних робіт очікується ввечері 5 червня. ДСНС готова взяти участь у розмінуванні.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, що води у резервуарі Авдіївки вистачить до ранку вівторка.

"Українська правда" у Threads

Теми: екологіяДонбасМінські угодиОБСЄ
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