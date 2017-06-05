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Бойовики та РФ дали згоду на "тишу" для ремонту ДФС

Понеділок, 5 червня 2017, 22:55

Українська сторона отримала від проросійських бойовиків гарантію на "режим тиші" для проведення ремонтних робіт на ЛЕП та відновлення енергопостачання Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомили ввечері 5 червня у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій з посиланням на повідомлення СЦКК. 

"Від РФ отримано гарантію на "режим тиші". Ремонтні роботи проводитимуться 6 та 7 червня. До розмінування долучиться ДержНС, працюватиме ОБСЄ", - йдеться у повідомленні. 

Також у МінТОТ повідомили, що після ремонтних робіт на КП "Попаснянський районний водоканал" відновлено постачання води по водогону Ду-1200 мм (Карбонітський майданчик). 

Як відомо, зранку 4 червня при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію після обстрілів з боку бойовиків було виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт. 

За інформацією СЦКК, узгодження заявки на проведення ремонтних робіт очікується ввечері 5 червня. ДСНС готова взяти участь у розмінуванні.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, що води у резервуарі Авдіївки вистачить до ранку вівторка.

Українська правда 

Теми: Донбасаварія
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