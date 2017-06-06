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Порошенко затвердив введення мовних квот на ТБ

Вівторок, 6 червня 2017, 22:26

Президент Петро Порошенко підписав законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні.

Про це йдеться у повідомленні на його Twitter-сторінці.

"Дякую представникам ЗМІ за пропозиції про запровадження квот і повернення української мови в українські медіа. Підписав відповідний Закон", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 23 травня Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Українська правда

Теми: Порошенкомователебачення
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