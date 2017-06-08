МЗС засудило теракт під посольством США. Безпеку посилили

Міністерство закордонних справ України засуджує теракт, який скоїли на території посольства США в Києві у ніч на 8 червня.

Про це заявила речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Рішуче засуджуємо терористичний акт на території посольства США в Києві, який міг завдати шкоди життю і здоров'ю співробітників дипустанови", – написала вона.

Беца зазначила, що правоохоронні органи здійснюють всі заходи для розслідування злочину.

"Вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови", – додала речниця МЗС.

1/2 Рішуче засуджуємо терористичний акт на терит Посольства США в Києві, який міг завдати шкоди життю і здоров'ю співробітників дипустанови — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2017

2/2 Правоохоронні органи здійснюють всі заходи для розслідування злочину. Вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2017

Як відомо, у ніч на 8 червня у Києві на території посольства США стався вибух без жертв: хтось кинув вибуховий пристрій.



Розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Розслідувати вибух на території посольства США буде Служба безпеки України.

Посольство США продовжує працювати.

Олена Рощенко, УП