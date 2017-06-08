Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство США у Києві не вважає вибух у себе терактом

Четвер, 8 червня 2017, 12:20

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні не вважає терактом вибух, який стався в ніч на 8 червня на території дипломатичної установи у Києві.

Про це йдеться у заяві посольства, розміщеній у Facebook.

"Ми можемо підтвердити, що стався безпековий інцидент із застосуванням невеликого запального пристрою незабаром після опівночі 8 червня на території посольства" – сказано в ній.

"Майно посольства не пошкоджено. Ніхто не постраждав. Усі операції посольства тривають у звичному режимі", – зазначає посольство США.

"На даний момент ми не вважаємо цей інцидент терористичним актом", – заявили у дипустанові.

Посольство запевнило, що тісно співпрацює з українськими партнерами, розслідування триває.

Зі свого боку, член колегії МВС і нардеп Антон Геращенко повідомив журналістам, що українські спеціалісти зі співробітниками служби безпеки посольства США вивчають відеозаписи з території диппредставництва та прилеглої території, аби з'ясувати, хто там був до та під час інциденту.

"Моя особиста версія, що мотиви цієї провокації такі ж самі, які були у ситуації з пострілом по консульству Польщі у Луцьку. Точно такі ж, як під час організації фейкових акцій протесту нібито поляків, нібито болгар", – цитує його партія "Народний фронт".

"Я думаю, що, у кінцевому підсумку, це зробили на замовлення Російської Федерації. Мета дуже проста — це гарний привід збаламутити інформаційний простір, потрапити на світові стрічки новин та сказати, що "в Києві не є безпечно", – припустив політик.

Як відомо, у ніч на 8 червня у Києві на території посольства США стався вибух без жертв: хтось кинув вибуховий пристрій.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

До розслідування вибуху на території посольства США долучилася Служба безпеки України.

Міністерство закордонних справ України засудило це як теракт і повідомило, що вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКиївтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
США
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: