Посольство США у Києві не вважає вибух у себе терактом

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні не вважає терактом вибух, який стався в ніч на 8 червня на території дипломатичної установи у Києві.

Про це йдеться у заяві посольства, розміщеній у Facebook.

"Ми можемо підтвердити, що стався безпековий інцидент із застосуванням невеликого запального пристрою незабаром після опівночі 8 червня на території посольства" – сказано в ній.

"Майно посольства не пошкоджено. Ніхто не постраждав. Усі операції посольства тривають у звичному режимі", – зазначає посольство США.

"На даний момент ми не вважаємо цей інцидент терористичним актом", – заявили у дипустанові.

Посольство запевнило, що тісно співпрацює з українськими партнерами, розслідування триває.

Зі свого боку, член колегії МВС і нардеп Антон Геращенко повідомив журналістам, що українські спеціалісти зі співробітниками служби безпеки посольства США вивчають відеозаписи з території диппредставництва та прилеглої території, аби з'ясувати, хто там був до та під час інциденту.

"Моя особиста версія, що мотиви цієї провокації такі ж самі, які були у ситуації з пострілом по консульству Польщі у Луцьку. Точно такі ж, як під час організації фейкових акцій протесту нібито поляків, нібито болгар", – цитує його партія "Народний фронт".

"Я думаю, що, у кінцевому підсумку, це зробили на замовлення Російської Федерації. Мета дуже проста — це гарний привід збаламутити інформаційний простір, потрапити на світові стрічки новин та сказати, що "в Києві не є безпечно", – припустив політик.

Як відомо, у ніч на 8 червня у Києві на території посольства США стався вибух без жертв: хтось кинув вибуховий пристрій.



Розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

До розслідування вибуху на території посольства США долучилася Служба безпеки України.

Міністерство закордонних справ України засудило це як теракт і повідомило, що вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови.

Олена Рощенко, УП, доповнено

