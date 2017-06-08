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СБУ взялася за розслідування теракту під посольством США

Четвер, 8 червня 2017, 12:00

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою Києва розслідує обставини вибуху, який стався в ніч на 8 червня на території посольства США в Україні.

Провадження відкрито у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, нагадує СБУ.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, під час яких досліджують усі обставини злочину.

Служба безпеки обіцяє інформувати громадськість про хід розслідування.

Інші подробиці у СБУ поки не повідомляють.

Безпекою посольства опікуюється Національна поліція, уточнила "Українській правді" речниця СБУ Олена Гітлянська.

Як відомо, у ніч на 8 червня у Києві на території посольства США стався вибух без жертв: хтось кинув вибуховий пристрій.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Розслідувати вибух на території посольства США буде Служба безпеки України.

Посольство США продовжує працювати. Вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУтероризм
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