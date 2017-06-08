Рада завернула законопроект про Конституційний суд

Народні депутати не змогли проголосувати за комітетський законопроект про Конституційний суд, повернувши його на доопрацювання.

Так, за прийняття за основу законопроекту 6427д проголосували за другим разом лише 217 депутатів, що є недостатнім для його прийняття.

Законопроект 6427д є комітетським законопроектом, так званим компромісним варіантом.

Цей законопроект визначав порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.

Перед ним спікер Парубій ставив на голосування законопроект 6427-1 про Конституційне судочинство в Україні. Його підтримали 45 народних обранців.

Як відомо, попередній законопроект про КСУ Верховна Рада розглядала 11 квітня 2017 року, але не змогла проголосувати.

Депутати розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок.

Спікер парламенту Андрій Парубій чотири рази проводив голосування щодо повернення закону на повторне друге читання, проте необхідних 226 голосів не було. Врешті він оголосив, що закон відхилено.

У травні активісти висловлювали занепокоєння, що влада паралізує роботу Конституційного суду.

Українська правда