Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада завернула законопроект про Конституційний суд

Четвер, 8 червня 2017, 17:46

Народні депутати не змогли проголосувати за комітетський законопроект про Конституційний суд, повернувши його на доопрацювання.

Так, за прийняття за основу законопроекту 6427д проголосували за другим разом лише 217 депутатів, що є недостатнім для його прийняття.

Законопроект 6427д є комітетським законопроектом, так званим компромісним варіантом.

Цей законопроект визначав порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.

Перед ним спікер Парубій ставив на голосування законопроект 6427-1 про Конституційне судочинство в Україні. Його підтримали 45 народних обранців.

Як відомо, попередній законопроект про КСУ Верховна Рада розглядала 11 квітня 2017 року, але не змогла проголосувати.

Депутати розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок.

Спікер парламенту Андрій Парубій чотири рази проводив голосування щодо повернення закону на повторне друге читання, проте необхідних 226 голосів не було. Врешті він оголосив, що закон відхилено.

У травні активісти висловлювали занепокоєння, що влада паралізує роботу Конституційного суду.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КонституціяКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Конституція
"Ми, народ України…". Конституційний маніфест
Бізнес оприлюднив маніфест на захист ст. 42 Конституції: президента просять втрутитися
Конституція України є джерелом обов'язків держави
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: