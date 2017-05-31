Активісти: Влада паралізує роботу Конституційного суду

Активісти занепокоєні бездіяльністю влади, яка, за їхніми словами, паралізує роботу Конституційного суду.

Про це повідомили на прес-конференції в середу, 31 травня, представники ГО "Громадський люстраційний комітет" та Громадської ради з питань люстрації при Мін’юсті, передає Інтерфакс-Україна.

"Президент Порошенко, не виконуючи власних зобов'язань, блокує очищення влади ... і таким чином створює загрозу конституційного ладу в Україні", - сказала голова ради ГО "Громадський люстраційний комітет" Олександра Дрік.

Вона зазначила, що глава держави досі не звільнив суддів Конституційного суду, які порушили присягу. Йдеться про голосування в 2010 році за зміни до Конституції, які призвели до узурпації влади Віктором Януковичем.

За словами секретаря громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяни Козаченко, не звільнення президентом суддів, які порушили присягу, "фактично паралізувало роботу всього конституційного органу".

Козаченко також повідомила, що 3 червня закінчується термін повноважень в.о. голови Конституційного суду Юрія Бауліна і судді КС Сергія Вдовиченка, які теж голосували за зміни до Конституції в 2010 році.

"Такі ж судді, як вони, за таке ж рішення, яке вони приймали разом, звільнені за порушення присяги, а Баулін і Вдовиченко отримають завдяки позиції президента "заслужений відпочинок", - зазначила Козаченко.

Секретар громадської ради пояснила, що за відставку цих суддів повинні проголосувати судді КС. "А для цього немає необхідних голосів. Це означає, що вони будуть продовжувати значитися в Конституційному суді і отримувати відповідну зарплату", - сказала вона

За її словами, третина складу чинного КС - "це судді, які скасували частину Конституції і які відповідно до постанови Верховної Ради від 24 лютого 2014 року порушили присягу".

Вона також звернула увагу на те, що не прийняті необхідні закони, в тому числі закон "Про Конституційний суд", тому схвалена парламентом конституційна реформа не може бути реалізована.

"Відповідного законодавства для реалізації конституційної реформи прийнято не було, в тому числі закону про Конституційний суд. Навіть прийняття цього закону не дасть можливість доукомплектувати Конституційний суд, так як для цього необхідно створити відповідні комісії", - розповіла Козаченко.