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Мельничук і Онищенко вийшли з "Волі народу"

П'ятниця, 9 червня 2017, 11:23

Народні депутати Сергій Мельничук та Олександр Онищенко вийшли з групи "Воля народу".

Про це оголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій після години запитань до уряду.

Про вихід Онищенка він оголосив на прохання групи.   

Група "Воля народу" до 9 червня нараховувала 19 нардепів.

Як відомо, Онищенко про вихід із "Волі народу" заявив у жовтні минулого року, а в лютому цьогоріч продемонстрував заяву про вихід із групи за власним підписом.

Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

8 серпня 2016 року Онищенка оголосили у національний розшук, а потім просили Інтерпол оголосити його у міжнародний розшук.

За наявною інформацією, нардеп переховується у Великій Британії.

Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна РадаОнищенкоМельничук
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