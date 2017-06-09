Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Южаніна каже, що фотографувалася зі Злочевським, бо не впізнала

П'ятниця, 9 червня 2017, 12:11

Народний депутат з фракції БПП Ніна Южаніна, яка була помічена на спільній фотографії з міністром екології режиму Януковича Миколою Злочевським, запевняє, що з ним не знайома.

Про це вона сказала у п'ятницю в кулуарах Верховної Ради.

"Медіа знали, що я беру участь у такому найбільшому форумі по енергетичній безпеці (в Монако - ред.). Зі здивуванням почула запитання від моїх знайомих про те, що якісь журналісти обсмаковують фотографію, яка була зроблена на форумі. Будь-ласка, якщо журналістам немає більше чим зайнятися і вони навіть не мають уяви, що в країні є люди, які просто займаються справою", – поскаржилася Южаніна.

На запитання "Української правди", наскільки, з її точки зору, було етично фотографуватися з колишнім міністром екології, якого звинувачують у корупції, Южаніна сказала:

"Його участь не була заявлена. А по-друге, я до сьогоднішнього дня не знала, що це він... Ця людина сиділа в ряду, я ж не могла ідентифікувати міжнародних експертів, я їх в обличчя не знала їх. Я в обличчя не знала Злочевського до цього, не знаю і сьогодні".

На запитання, чи вони познайомилися в Монако, Южаніна сказала: "Та ми ні разу - він був там просто присутній".

Крім того депутат поскаржилася, що Злочевський на цій фото використав українських політиків.

"Ви бачите, як політиків використовують люди, яким потрібно іміджево поставити плюсик. Вони підійшли, сфотографувалися і пішли.. До речі, до мене там ще підходили люди, яких я не знаю, вони ставили мені питання і я, як ввічлива людина, відповідала", – додала Южаніна.

Як повідомлялося, програма "Схеми" з'ясувала, що українська офіційна делегація взяла участь у Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло, співорганізатором якого є Burisma Group, що належить Злочевському.

Відповідно до прес-релізу заходу, до української делегації увійшов віце-прем’єр Володимир Кістіон, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна та заступник керівника Міненерго з питань європейської інтеграції Наталія Бойко.

Також з української сторони участь у Форумі взяли представники посольства України у Франції, Кабміну та інших відомств.

Віце-прем'єр Володимир Кістіон заявив, що їздив до Монако на форум, організований відомим інститутом, а про те, що співорганізатором заходу є Злочевський, не знав.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗлочевськийскандалВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Злочевський
Що розповів у суді ключовий свідок у справі про $5 млн хабаря керівництву НАБУ та САП
Мільйонний хабар: НАБУ і САП завершили розслідування щодо Злочевського
Як необґрунтована критика рішень ВАКСу вбиває довіру до Антикорсуду та судової системи загалом
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: