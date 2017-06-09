Южаніна каже, що фотографувалася зі Злочевським, бо не впізнала

Народний депутат з фракції БПП Ніна Южаніна, яка була помічена на спільній фотографії з міністром екології режиму Януковича Миколою Злочевським, запевняє, що з ним не знайома.

Про це вона сказала у п'ятницю в кулуарах Верховної Ради.

"Медіа знали, що я беру участь у такому найбільшому форумі по енергетичній безпеці (в Монако - ред.). Зі здивуванням почула запитання від моїх знайомих про те, що якісь журналісти обсмаковують фотографію, яка була зроблена на форумі. Будь-ласка, якщо журналістам немає більше чим зайнятися і вони навіть не мають уяви, що в країні є люди, які просто займаються справою", – поскаржилася Южаніна.

На запитання "Української правди", наскільки, з її точки зору, було етично фотографуватися з колишнім міністром екології, якого звинувачують у корупції, Южаніна сказала:

"Його участь не була заявлена. А по-друге, я до сьогоднішнього дня не знала, що це він... Ця людина сиділа в ряду, я ж не могла ідентифікувати міжнародних експертів, я їх в обличчя не знала їх. Я в обличчя не знала Злочевського до цього, не знаю і сьогодні".

На запитання, чи вони познайомилися в Монако, Южаніна сказала: "Та ми ні разу - він був там просто присутній".

Крім того депутат поскаржилася, що Злочевський на цій фото використав українських політиків.

"Ви бачите, як політиків використовують люди, яким потрібно іміджево поставити плюсик. Вони підійшли, сфотографувалися і пішли.. До речі, до мене там ще підходили люди, яких я не знаю, вони ставили мені питання і я, як ввічлива людина, відповідала", – додала Южаніна.

Як повідомлялося, програма "Схеми" з'ясувала, що українська офіційна делегація взяла участь у Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло, співорганізатором якого є Burisma Group, що належить Злочевському.

Відповідно до прес-релізу заходу, до української делегації увійшов віце-прем’єр Володимир Кістіон, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна та заступник керівника Міненерго з питань європейської інтеграції Наталія Бойко.

Також з української сторони участь у Форумі взяли представники посольства України у Франції, Кабміну та інших відомств.

Віце-прем'єр Володимир Кістіон заявив, що їздив до Монако на форум, організований відомим інститутом, а про те, що співорганізатором заходу є Злочевський, не знав.

Роман Кравець, УП