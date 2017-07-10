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"Батьківщині" не вдається ініціювати референдум про продаж землі

Понеділок, 10 липня 2017, 10:33

Київський апеляційний адмінсуд визнав законною заборону Центрвиборчкому реєструвати ініціативну групу щодо референдуму про заборону продажу землі сільгосппризначення до розгляду судом позову до партії "Батьківщина" по суті.

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють "Українські новини".

Окружний адміністративний суд Києва 26 квітня задовольнив позов громадської організації "Міжрегіональний народний контроль" щодо зборів громадян із ініціювання проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу землі сільськогосподарського призначення, які відбулися 19 квітня.

Суд зазначив, що відповідно до ст. 30 закону "Про всеукраїнський референдум", ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму утворюється на зборах, у яких бере участь не менше 2 тисяч осіб.

Однак, як видно з наданого позивачем плану-схеми приміщення, де проходили збори, воно розраховане максимум на 1 965 осіб, йдеться в ухвалі Окружного адмінсуду Києва.

Колегія суддів дійшла висновку, що в зазначених зборах брало участь менше 2 тисяч громадян України, що є прямим порушенням закону.

"Батьківщини" просила скасувати це рішення.

Однак апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції, тому апеляційну скаргу "Батьківщини" залишив без задоволення, а ухвалу Окружного адмінсуду Києва – без змін.

Окружний адмінсуд Києва призначив розгляд позову колегією суддів на 19 липня.

Як відомо, партія "Батьківщина" виступає проти реформи земельних відносин і зняття мораторію на продаж землі. Прихильники Юлії Тимошенко агітують підписуватися за "референдум проти продажу землі".

Нардеп від "Батьківщини" Іван Кириленко заявляв, що у зборах громадян із проведення всеукраїнського референдуму про заборону продажу землі сільськогосподарського призначення брали участь 2 352 осіб – і затвердили склад ініціативної групи в кількості 10 062 осіб, обравши її уповноваженим представником президента Асоціації фермерів і землевласників Івана Томича.

На референдум за народною ініціативою пропонують винести питання: "Чи підтримуєте ви продовження чинної заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення безстроково?"

На зборах була і заступниця голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

Олена Рощенко, УП

Теми: референдумБатьківщиназемлясудЦВК
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