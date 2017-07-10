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"Батькивщине" не удается инициировать референдум о продаже земли

Понедельник, 10 июля 2017, 10:33

Киевский апелляционный админсуд признал законным запрет Центризбиркому регистрировать инициативную группу по референдуму о запрете продажи земли сельхозназначения до рассмотрения судом иска к партии "Батькивщина" по сути.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают "Українські новини".

Окружной административный суд Киева 26 апреля удовлетворил иск общественной организации "Межрегиональный народный контроль" по поводу собрания граждан по инициативе проведения всеукраинского референдума о запрете продажи земли сельскохозяйственного назначения, которое состоялось 19 апреля.

Суд отметил, что согласно ст. 30 закона "О всеукраинском референдуме", инициативная группа по проведению всеукраинского референдума образуется на собрании, в котором принимает участие не менее 2 тысяч человек.

Однако, как видно из предоставленного истцом плана-схемы помещения, где проходило собрание, оно рассчитано максимум на 1 965 человек, говорится в определении Окружного админсуда Киева.

Коллегия судей пришла к выводу, что в указанном собрании участвовало менее 2 тысяч граждан Украины, что является прямым нарушением закона.

"Батькивщини" просила отменить это решение.

Однако апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, поэтому апелляционную жалобу "Батькивщини" оставил без удовлетворения, а определение Окружного админсуда Киева – без изменений

Окружной админсуд Киева назначил рассмотрение иска коллегией судей на 19 июля.

Как известно, партия "Батькивщина" выступает против реформы земельных отношений и снятия моратория на продажу земли. Сторонники Юлии Тимошенко агитируют подписываться за "референдум против продажи земли".

Нардеп от "Батькивщины" Иван Кириленко заявлял, что в собрании граждан по проведению всеукраинского референдума о запрете продажи земли сельскохозяйственного назначения участвовали 2 352 человека – и утвердили состав инициативной группы в количестве 10 062 человек, избрав ее уполномоченным представителем президента Ассоциации фермеров и землевладельцев Ивана Томича.

На референдум по народной инициативе предлагают вынести вопрос: "Поддерживаете ли вы продолжение существующего запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения бессрочно?"

На собрании присутствовала заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная.

Алена Рощенко, УП

Темы: референдумБатькивщиназемлясудЦИК
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