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Україна і НАТО починають дискусію щодо плану членства – Порошенко

Понеділок, 10 липня 2017, 13:19
Україна і НАТО починають дискусію щодо плану членства – Порошенко
АПУ

Комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.

Про це заявив президент Порошенко, відповідаючи на запитання Європейської правди на прес-конференції в Києві.

Порошенко  нагадав про схвалений нещодавно закон, який встановив метою України набуття повноцінного членства в Альянсі. "Україна чітко визначила своє політичне та безпекове майбутнє", - зауважив він.

"Ми вважаємо за необхідне почати дискусію про запровадження Плану дій щодо членства. Сьогодні ми обговорили це і наші пропозиції про початок дискусії були із задоволенням сприйняті (країнами-членами) НАТО", - підкреслив глава держави.

З коментарів Порошенка випливає, що заявку на отримання ПДЧ Україна має намір подати у 2020 році: "У нас є чіткий план дій. Ми маємо план на три роки. Ми впевнені, що дискусія наблизить нас до подання відповідної заявки".

Президент окремо наголосив, що на даний момент "Україна не відповідає критеріям членства, бо 20 років нічого не робилося".

Необхідно зауважити, що президентський термін Петра Порошенка спливає в 2019 році.

Як відомо, 3 квітня 2008 року на саміті в Бухаресті Україна не одержала запрошення до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОПорошенко
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