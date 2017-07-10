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Украина и НАТО начинают дискуссию по плану членства – Порошенко

Понедельник, 10 июля 2017, 13:19
Украина и НАТО начинают дискуссию по плану членства – Порошенко
АПУ

Комиссия Украина-НАТО согласовала начало диалога о подаче Украиной заявки на получение плана действий по членству в альянсе.

Об этом заявил президент Порошенко, отвечая на вопрос Европейской правды на пресс-конференции в Киеве.

Порошенко напомнил об одобренном недавно законе, который установил целью Украины получение полноценного членства в Альянсе. "Украина четко определила свое политическое будуще и будуще в сфере безопасности", - отметил он.

"Мы считаем необходимым начать дискуссию о введении Плана действий относительно членства. Сегодня мы обсудили это и наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием восприняты (странами-членами) НАТО", - подчеркнул глава государства.

Из комментариев Порошенко следует, что заявку на получение ПДЧ Украина намерена подать в 2020 году: "У нас есть четкий план действий. У нас есть план на три года. Мы уверены, что дискуссия приблизит нас до подачи соответствующей заявки".

Президент особо подчеркнул, что на данный момент "Украина не соответствует критериям членства, так как 20 лет ничего не делалось".

Необходимо заметить, что президентский срок Петра Порошенко всплывает в 2019 году.

Как известно, 3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте Украина не получила приглашения к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОПорошенко
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