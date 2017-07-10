Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На окупованому Донбасі зникли безвісти понад 400 українців

Понеділок, 10 липня 2017, 13:41

На окупованих територіях сходу України перебуває 132 українських заручники, ще 408 особи зникли безвісти.

Такі дані Служби безпеки України оприлюднила Ірина Геращенко, яка представляє Україну у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, на "круглому столі" у парламенті 10 липня, повідомляє сайт Верховної Ради.

"Ми намагаємося постійно ставити питання про пошук зниклих безвісти і на сьогодні 408 українці є такими, що зникли безвісти. Ця цифра може бути не точною, тому що поки тривають бойові дії точні цифри встановити важко", – сказала вона.

"Коли ми говоримо про зниклих безвісти і про заручників, мова йде і про військових, і про цивільних, і про чоловіків, і про жінок", – уточнила Геращенко.

"Держава дуже болісно ставиться до того, що в Російській Федерації є сьогодні політв’язні, десять політв’язнів, і також десятки кримських татар, яких вже понад три десятки, які затримані і засуджені за свою проукраїнську позицію", – зазначила вона.

Геращенко наголосила, що потрібно встановити інформацію про долю кожної людини.

"Україна вимагає звільнення всіх політв’язнів. Немає такої міжнародної зустрічі, де б питання звільнення заручників не піднімалося українським президентом, МЗС та іншими, як пріоритетне", – наголосила вона..

"Президент передав листи про списки заручників під час свого перебування в США віце-президенту Пенсу, і під час останньої зустрічі з президентом Франції Макроном. Чим вище українська влада піднімає питання заручників, тим більше Путін і його команда думають, що для України її громадяни є найвища цінність. І значить на цьому потрібно шантажувати", – додала Геращенко.

Теми: Донбасполітв'язнізаручникиГеращенко ІринаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донбас
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300. Аудіоверсія
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Останні новини
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
Усі новини...
Реклама: