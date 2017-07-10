На окупованому Донбасі зникли безвісти понад 400 українців
На окупованих територіях сходу України перебуває 132 українських заручники, ще 408 особи зникли безвісти.
Такі дані Служби безпеки України оприлюднила Ірина Геращенко, яка представляє Україну у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, на "круглому столі" у парламенті 10 липня, повідомляє сайт Верховної Ради.
"Ми намагаємося постійно ставити питання про пошук зниклих безвісти і на сьогодні 408 українці є такими, що зникли безвісти. Ця цифра може бути не точною, тому що поки тривають бойові дії точні цифри встановити важко", – сказала вона.
"Коли ми говоримо про зниклих безвісти і про заручників, мова йде і про військових, і про цивільних, і про чоловіків, і про жінок", – уточнила Геращенко.
"Держава дуже болісно ставиться до того, що в Російській Федерації є сьогодні політв’язні, десять політв’язнів, і також десятки кримських татар, яких вже понад три десятки, які затримані і засуджені за свою проукраїнську позицію", – зазначила вона.
Геращенко наголосила, що потрібно встановити інформацію про долю кожної людини.
"Україна вимагає звільнення всіх політв’язнів. Немає такої міжнародної зустрічі, де б питання звільнення заручників не піднімалося українським президентом, МЗС та іншими, як пріоритетне", – наголосила вона..
"Президент передав листи про списки заручників під час свого перебування в США віце-президенту Пенсу, і під час останньої зустрічі з президентом Франції Макроном. Чим вище українська влада піднімає питання заручників, тим більше Путін і його команда думають, що для України її громадяни є найвища цінність. І значить на цьому потрібно шантажувати", – додала Геращенко.