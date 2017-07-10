Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кучма домовився з представником США по Донбасу про постійні зустрічі

Понеділок, 10 липня 2017, 15:16

Колишній президент України Леонід Кучма зустрівся із спеціальним представником США з питань Мінських угод Куртом Волкером.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Під час розмови учасники зустрічі обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Леонід Кучма наголосив на ролі і активній позиції США у вирішенні ситуації на Донбасі і подякував за принципову позицію і підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - написала вона.

"Обидві сторони підкреслили, що стійке, тривале припинення вогню і вирішення всього блоку питань з безпеки Мінських угод є ключовим, без цього не може бути просування у врегулюванні гуманітарних, політичних і соціальних питань", - додала Оліфер.

Також вказується, що Кучма і Волкер домовилися про контакти на постійній основі.

Як відомо, державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

Українська правда

Теми: КучмаСШАДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Кучма
Кучму помітили на Лазурному березі
Українська правда знайшла на Лазурному березі депутатів, чиновників і навіть колишнього президента
Кучма: Не треба розраховувати, що Путін ось-ось помре чи що війна закінчиться скоро
Останні новини
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
Усі новини...
Реклама: