Кучма домовився з представником США по Донбасу про постійні зустрічі

Колишній президент України Леонід Кучма зустрівся із спеціальним представником США з питань Мінських угод Куртом Волкером.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Під час розмови учасники зустрічі обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Леонід Кучма наголосив на ролі і активній позиції США у вирішенні ситуації на Донбасі і подякував за принципову позицію і підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - написала вона.

"Обидві сторони підкреслили, що стійке, тривале припинення вогню і вирішення всього блоку питань з безпеки Мінських угод є ключовим, без цього не може бути просування у врегулюванні гуманітарних, політичних і соціальних питань", - додала Оліфер.

Також вказується, що Кучма і Волкер домовилися про контакти на постійній основі.

Як відомо, державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

Українська правда